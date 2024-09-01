İznik ilçesinde geri dönüşüm şirketi sahibi Serdal Dikçal, 7 yaşındaki oğlu olan Talip Serdar Dikçal'a ekskavatör, forklift gibi iş makinelerini kullanmasını öğretti. Oyuncağı ile oynar gibi dev iş makinesini kullanan ve isminin talip olduğu belirtilen çocuk hurdaları ve Kağıt depolama işlerinde iş makinesi kullanıyor.

Çalışma esnası sırasında çalışan işçilerin rahatlıkları dikkat çekerken, tedirgin olmadıkları görüldü. Henüz ilköğretim 2.sınıf öğrencisi Talip ise tıpkı bilgisayar başında joystick ile oynar gibi iş makinesini kumanda ederek kullanıyor. “Bu işi çok seviyorum, sabah erkenden uyanıp babamla işe gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğümde vinç operatörü olmak istiyorum” dedi.