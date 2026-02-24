Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı kapsamında düzenlediği iftar organizasyonları, İnegöl programıyla sürdü. Yeni İnegöl Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen buluşmaya; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Akşam ezanının okunmasının ardından İnegöllüler hep birlikte oruçlarını açarak aynı sofrada bir araya geldi.

Programda konuşan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, sözlerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını ileterek başladı.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Ramazan’da aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Saldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçeye eşit hizmet götürmek için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, iftar programını düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.





Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından ise Huzur Mahallesi Huzurkent (Yeşil) Camii’nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.





Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emir Sultan, İnegöl İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı, Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi’nde kurduğu sabit noktalarda da her gün binlerce vatandaşa iftar veriyor. İftara yetişemeyen vatandaşlar için ise yoğunluğun yaşandığı 14 ayrı noktada her gün iftariyelik dağıtılıyor. Kentin 1060 mahallesinde de Ramazan ayı boyunca en az bir kere vatandaşlara tatlı ikramında bulunuluyor.