Bursa'da düzenlenen renkli koşu festivali, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişi Botanik Park'ta bir araya gelerek, renkli tozlarla kendilerini baştan aşağıya boyadı. Festival, renk cümbüşüne dönen insanlar arasında çocuklar ve bebeklerin de bulunmasıyla daha da renklendi. Katılımcılar, sarı, pembe, mor, yeşil tozlarla kaplanarak, 5 kilometrelik parkurda yer alan boyama noktalarında büyük bir coşkuyla eğlendiler.

Parkurun sonunda festival alanına toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam etti. Etkinliğe katılanlar arasında gençlerden yaşlılara kadar her yaştan kişi bulunuyordu. Katılımcılardan birçoğu, "Bu etkinlik gerçekten eğlenceliydi. Rengarenk olmak harika bir deneyimdi. Arkadaşlarımızın önerisiyle geldik ve kesinlikle pişman olmadık. Aniden üzerimize yağan boyalar sürpriz bir deneyimdi." şeklinde görüşlerini paylaştılar.