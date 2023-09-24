Kocaeli'de, 15.4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel olarak tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı, düzenlenen bir törenle raylara indirildi. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin ulaşım sektöründe milli üretim ve teknolojiye verdiği önemi gösteriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracının üretildiğini belirtti. Eyigün, Gebze-Darıca hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi vererek, 2 yıllık bir süreçte tünellerin açıldığını, rayların döşendiğini ve elektrik bağlantılarının yapıldığını ifade etti.

Bu özel metro aracının, iç hacmi en geniş olanlardan biri olduğunu vurgulayan Eyigün, normal dolulukla 1150 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu, yoğun bölgelerde ise 1500 yolcuya kadar çıkabileceğini açıkladı. Gebze-Darıca Metro Hattı'nın toplam uzunluğunun 15.4 kilometre olduğunu kaydetti.

Eyigün ayrıca, bu metro aracının yerli üretimle hayata geçirildiğini belirtti. Aracın yüzde 63 yerli üretimle oluşturulduğuna dikkat çekerek, içinde yerli yapım klima, aydınlatma, yolcu bilgilendirme sistemi ve anons sistemi gibi pek çok yerli bileşenin bulunduğunu söyledi.

Ayrıca, yerli sürücüsüz sinyalizasyon sisteminin de bu projede kullanılacağını belirten Eyigün, ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen bu sistemle ilgili TÜBİTAK'ın da destek sağladığını ifade etti.

Eyigün, yerliliğin desteklenmesinin sektör için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, bu projenin Türkiye'nin milli üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.