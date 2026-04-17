Edinilen bilgiye göre, sosyal medyadaki öğrenci gruplarında "Atatürk Lisesi'ne saldırı yapılacağı ve katliam olacağı" şeklinde paylaşımlar yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı gerçekleştiren kişinin U.E.Ö. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Şüphelinin okul çantasında bulunan resim defteri incelemeye alındı. Yapılan incelemede, öğrencinin defterine okulun güvenlik kulübesi, müdür lojmanı, spor salonu ve okul binasına yönelik silahlı saldırı ile el bombası atılmasını tasvir eden çizimler yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.E.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

