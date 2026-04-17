Canik Belediyesi’nin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Teknoloji Atölyesi için gerçekleştirilen öğrenci seçme sınavları, öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Bu yıl da öğrencilerin yoğun ilgisine sahne olan sınavda, sınav sürecinden sonra öğrenciler için bilim ve teknoloji etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Sınava girmek için Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ne gelen öğrencilerin, kendilerini karşılayan insansı robot CANİKMAN’i gördüğü anlar ise renkli görüntülere sahne oluyor. Öğrenciler ve aileler sınav sonrası CANİKMAN ile hatıra fotoğrafı çektiriyor, CANİKMAN ile düzenlenen etkinlikler, deney ve gözlem çalışmalarında bir araya geliyor. Sınava katılan öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitim ve söyleşi programlarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği

Canik’te teknoloji okuryazarı nesiller yetiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde yeteneklerini değere dönüştüren bilim ve teknolojiye hâkim nesiller yetiştirmeyi sürdürüyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yapay zekâ araçları, bilim ve teknoloji alanında teorik ve uygulamalı eğitimlerimizi sürdürüyor, gençlerimizi yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yer alan 10 farklı atölye ve keşif alanımızda gerçekleştirdiğimiz ücretsiz eğitimlerin yanı sıra öğrencilerimizi bilim söyleşileriyle de bir araya getiriyoruz. Canik’te Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle geleceğe ilerleyen gençlerimiz teknolojiyi üretiyor, bilgi ve yetenekleriyle yeni başarılara imza atmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.