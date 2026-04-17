Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü yaşanabilecek muhtemel sahte alkollü içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından beri denetimler gerçekleştirildi. Yapılan takip sonucunda son dönemlerde İnegöl’de tespiti yapılan 9 ikamette yapılan kontrollerde, satışa hazır vaziyette sahte alkollü içkiler bulundu. İkametlerde yapılan detaylı aramalarda 264 şişe sahte alkollü içki, 56 adet değişik ebatlarda plastik bidonlarda alkollü içki olmak üzere, toplamda 436 Litre alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli tahkikata başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama da, “Haksız kazanç elde etmek amacıyla halk sağlığına karşı tehdit oluşturabilecek bu tip kişi ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların artarak sürdürüleceği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

