Çalıştaya; OMÜ’nün yanı sıra Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nden çok sayıda akademisyen katıldı. OMTEL Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Düzenleme Kurulu Başkanı ve İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Okay Pekşen, düzenleme kurulu üyeleri, konuk katılımcılar, akademisyenler ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Rektör Yardımcısı Kurnaz: "Disiplinlerarası çalışmalar bilimsel değer üretiyor"

Çalıştayın açılışında konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, disiplinlerarası bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Bu çalıştay yalnızca bir projenin sonuçlarını değerlendirmekten öte, fikrinden saha uygulamalarına, analiz süreçlerinden yorum aşamasına kadar bilimsel sürecin bütüncül şekilde ele alındığı önemli bir örnektir. Bu çalışma tek bir disiplinin ürünü değildir; mühendisliğin analitik gücünü, tarih biliminin yorumlayıcı yaklaşımını ve coğrafyanın bağlamsal derinliğini bir araya getiren çok katmanlı bir bilimsel modeldir" dedi.

"Bu tür çalışmalar geçmiş dönemlerin teknolojik kapasitesini anlamamıza katkı sağlar"

Tarihi yüzey boyalarının mühendislik karakterizasyon teknikleriyle incelenmesinin yalnızca teknik bir analiz olmadığını vurgulayan Kurnaz, "Bu tür çalışmalar yalnızca malzeme analizi sunmaz; aynı zamanda geçmiş dönemlerin teknolojik kapasitesini anlamamıza katkı sağlar. Kullanılan pigmentler, bağlayıcılar ve uygulama teknikleri, bize sadece ‘nasıl yapıldığını’ değil, ‘hangi bilgi birikimiyle yapıldığını’ da gösterir" ifadelerini kullandı.

"Disiplinlerarası ve yüksek etki potansiyeline sahip çalışmalara büyük önem veriyoruz"

Projenin önemine değinen Kurnaz, "Bu çalışma, yerel bir uygulamanın ötesine geçerek Türkiye’de kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle incelenmesine yönelik güçlü bir model ortaya koymaktadır. OMÜ olarak araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda disiplinlerarası ve yüksek etki potansiyeline sahip çalışmalara büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

TÜBİTAK desteğiyle yürütülen projenin akademik literatüre ve uygulamaya önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Kurnaz, "Proje yürütücümüz Doç. Dr. Okay Pekşen başta olmak üzere tüm proje ekibine ve katkı sunan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın yeni iş birliklerine ve araştırma fikirlerine zemin hazırlayacağına inanıyor, verimli çıktılarla tamamlanmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Program kapsamında proje yürütücüsü Doç. Dr. Okay Pekşen tarafından projenin amaçları, hedefleri ve yöntemine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Alanında uzman isimler sunumlar gerçekleştirdi

Devam eden oturumlarda, proje kapsamında yürütülen yüzey araştırmaları, elde edilen verilerin tarihsel açıdan değerlendirilmesi ve analiz süreçleri alanında uzman akademisyenler tarafından paylaşıldı. Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden akademisyenlerin katkı sunduğu sunumlarda, kültürel mirasın korunmasına yönelik bilimsel veriler değerlendirildi.

Akademik iş birliği ve disiplinlerarası yaklaşım

Programda ayrıca proje sahasının coğrafi özellikleri, analiz çalışmaları ve elde edilen verilerin yorumlanmasına yönelik oturumlar gerçekleştirildi. Çalıştayın son bölümünde ise farklı üniversitelerden katılan akademisyenlerin yer aldığı değerlendirme oturumunda, proje çıktıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde düzenlenen çalıştayın, kültürel mirasın korunması ve bilimsel yöntemlerle analiz edilmesine yönelik çalışmalara önemli katkı sunması bekleniyor. Çalıştay, katılımcıların değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.