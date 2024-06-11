Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarında çadır kuran satıcılar; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için alıcıları beklerken, bayrama az bir süre kala kurbanlıkların beklenenden daha az satıldığını söylediler.

Büyükbaş hayvanların fiyatı 100-200 bin TL arasında satışa sunulurken, küçükbaşlar ise 10-25 bin TL'ye kadar alıcılarını buluyor. Bursa'ta 40 büyükbaş hayvanla gelen Karslı satıcı, "Şu an elimde 30 tanesi kaldı. Bayrama 6 gün kaldı, Şu an kimse gelmiyor, vatandaşları bekliyoruz. Vatandaş indirim yapmamızı bekliyordu, indirim de yaptık. 1 hafta önce 110 bin liralık hayvanı şu an 85-90 bin liraya kadar düşürdük" diye konuştu.



Bingöl'den 22 büyükbaş hayvan ile Bursa'ya gelen bir diğer satıcı ise, "Bu sene umduğumuzu bulamadık, verim alamıyoruz. İndirim yaptığımız halde vatandaşlar hala indirim bekliyor. Son günlerde satıcılar hayvanları geri götürmemek için ucuz fiyattan verir" şeklinde konuştu.