Bursa-Gemlik yolu üzerindeki Dürdane rampasında, saat 15.30 civarında bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, otobüs motor kısmında oluşan bir arıza nedeniyle seyir halindeyken alev aldı. Şoför durumu fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekti. Alevler hızla büyüyerek otobüsü sararken, yolcular hemen 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.