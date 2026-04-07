

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde kasklı ve maskeli bir şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayın failleri oldukları belirlenen ve İnegöl ilçesinde ikamet eden M.K., G.G., T.K. ve D.Ç. isimli 4 şüpheli, Gemlik ve İnegöl Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınarak Gemlik’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

