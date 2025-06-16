

Bursa’da yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış kimliksiz yabancı uyruklu şahısların, ücret karşılığında barındırıldığı tespit edildi. Bu çerçevede, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde "şok ev" olarak tabir edilen yere operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlik ibraz edemeyen ve yabancı uyruklu olduğunu beyan eden biri çocuk toplam 7 kişi muhafaza altına alındı. Şahısların, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiklerini ve Bursa’da çalışmak amacıyla bulunduklarını ifade ettikleri öğrenildi. Ayrıca, barındıkları daireye aylık 15 bin lira kira ödedikleri tespit edildi.

Yabancı uyruklu şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu daireyi kiraya veren kişinin C.O. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli C.O. hakkında adli işlemler sürüyor.

Kaynak: İHA