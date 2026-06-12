Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs bir süredir husumet yaşadığı Olcay Dinç’e yaklaşarak peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Dinç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Dinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.