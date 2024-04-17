BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı duyuruda Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 ay boyunca su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

BUSKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında, 17.04.2024-17.05.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.