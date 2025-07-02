Bursa’nın dünya çapında tanıtılması gerektiğini vurgulayan Bozbey, kentin turizm potansiyelinin yeterince kullanılmadığını belirtti. Turizmin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında bir bağ olduğunu ifade eden Bozbey, bu alanda yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bursa’nın İstanbul kadar değerli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, uluslararası tanıtım çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda, turizmi geliştirmeye yönelik somut adımlar da gündeme geldi. Turizm Koordinasyon Merkezi’nin kurulacağını açıklayan Bozbey, bu sürecin çok paydaşlı ve ortak akılla yürütüleceğini söyledi. 2025 yılı hedefleri arasında konaklama oranlarında yüzde 15’lik artış olduğunu belirten Bozbey, 1.7 gün olan geceleme süresini önce 2’ye, ardından 3 güne çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Bursa’ya günübirlik gelen turistlerin ekonomik katkısının sınırlı kaldığını belirten Bozbey, konaklama oranının artırılması için turist ihtiyaçlarına uygun altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bursa’nın kültürel mirasının da ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Bozbey, İznik’in bu anlamda önemli bir örnek olduğunu söyledi. Uluslararası etkinliklerle dikkat çeken İznik’te düzenlenen konserlerin yankı uyandırdığını belirten Bozbey, Fazıl Say ile gerçekleşen konserin büyük ses getirdiğini ifade etti. İznik Türküsü’nün Almanya’da seslendirileceğini duyurarak, bu eserin yıl boyunca farklı yerlerde anılacağını söyledi. Yaren Leylek’in sembolleşmesinin önemine değinerek, Leylek Şenliği’nin marka haline getirilmesi gerektiğini belirtti.