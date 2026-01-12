Araçtan inen sürücü, motokuryeyi darp ederken, kadınlar olayı ayırmak için var gücüyle çabaladı. Araçtan inen bir çocuk ise o anları şaşkınlıkla izledi.



Olay, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl Yolu üzerinde ilerleyen motokurye ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası araçtan inen sürücü motokuryeyi darp etmeye başladı. O anlar kameraya yansırken, kavgayı ayırmaya çalışan kadınların çabası sonuç vermedi. Bir çocuk ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.