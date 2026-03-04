Yeni düzenlemeyle annelerin doğum izni 24 haftaya, babalarınki ise 10 güne yükseltiliyor. Koruyucu ailelere 10 gün izin hakkı tanınırken, SSK primlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Ayrıca 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi planlanıyor; Darülaceze hizmetlerinin ise yurt genelinde ve yurt dışında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu 29 maddelik yasa teklifi Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngörüyor.

Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda hazırlanan yasa teklifi; çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin korunmasını, aile kurumunun güçlendirilmesini ve dezavantajlı kesimlerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını hedefliyor. Düzenleme ile kadın, çocuk ve ailelere yönelik sosyal yardım ve hizmet politikalarının güncellenmesi ve daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

Teklif kapsamında sosyal refahın artırılması ve değişen toplumsal ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesi planlanırken, Bakanlığın dezavantajlı gruplara sunduğu desteklerin daha verimli, etkili ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi öngörülüyor.

‘Doğum izni 24 hafta olacak’

Kamu ve özel sektörde çalışan kadınlar için doğum sonrası izin süreleri uzatılıyor. Kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya ç toplam izin süresi ise 24 haftaya yükseltiliyor. Bu süre özel kurumlar içinde geçerli olacak. 5 gün olan babalık izni ise 10 güne çıkarılıyor.

Ayrıca koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınarak bu modelin teşvik edilmesi hedefleniyor.

‘Koruyucu aileye prim desteği geliyor’

Koruyucu aile sosyal hizmet modeline daha fazla ailenin katılımının teşvik edilmesi için sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigorta prim ödemelerinin yapılması amaçlanıyor.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda yapılan değişiklik ile yapılan yersiz ödemelerin geri alınmasında uygulanan TÜFE bazlı hesaplama yöntemi değiştirilerek "kanuni faiz" esası getiriliyor.

’25 yaş sınırı’

Teklif ile; Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti yasal güvenceye kavuşturuluyor. Özellikle devlet korumasından reşit olarak ayrılan veya SED yardımı alırken reşit olan gençlerin, örgün yükseköğrenime devam etmeleri kaydıyla 25 yaşını tamamlayana kadar desteklenmesi sağlanarak eğitim hayatlarında oluşabilecek ekonomik boşluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kamuda istihdam hakkından yararlanma şartları yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede; kuruluş bakımından veya koruyucu aile hizmetinden fiilen yararlanma süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

‘Kamera zorunluluğu’

Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet kalitesini artırmak, bireylerin ve kuruluşların güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve acil durumlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla yazılım destekli kamera sistemlerinin kurulması yasal dayanağa kavuşturuluyor.

‘Kesinti yapılmadan ödenecek’

Kadın konukevlerinden yararlanan ve yeterli geliri bulunmayan kadınlar ile beraberindeki çocukların ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla net harçlık ödenmesi yasal güvenceye kavuşturuluyor. Bu düzenleme kapsamında kadınlara, aylık net asgari ücretin 1/30’u herhangi bir kesinti yapılmadan ödeme yapılacak.

‘Darülaceze hizmetleri genişliyor’

Darülaceze hizmetleri yurt ve yurt dışına da yayılacak. Bu kapsamda; Darülaceze Nizamnamesinde yapılan değişiklik ile sadece İstanbul’da doğan veya İstanbul’da ikamet eden kişilerin kabulünün yapılması lafzı değiştirilerek Darülacezenin yurt içinde ve ilgili mevzuata göre yurt dışında hizmet verebileceği ibaresi ekleniyor.

Darülaceze’ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer bağış ve yardımların teşvik edilmesi, kurumun mali sürdürülebilirliği açısından önem arz etmesi sebebiyle söz konusu bağış ve yardımların Katma Değer Vergisi Kanununda istisna kapsamına alınması yönünde düzenleme yapılıyor.

‘Kantinlere düzenleme’

Çocuk Koruma Kanunu’na eklenen madde ile; cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik, fuhuş ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyen şahısların; okul, kreş, yurt, servis, kantin, oyun evi ve spor tesisleri gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması, bu yerleri işletmesi veya herhangi bir sıfatla görev alması kesin olarak teklifle yasaklanıyor.

‘Çocuklara 15 yaş sınırı’

Düzenleme ile; 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilirken, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altı çocuk kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getiriliyor. Düzenleme kapsamında, 15 yaş üstü çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu ve acil durumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülüyor.

Teklif ile; dijital oyun sektöründeki şiddet, müstehcenlik ve bağımlılık gibi risklere karşı çocukları korumak amacıyla, günlük erişimi yüz binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci belirleme ve oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme yükümlülüğü getiriliyor.

Düzenleme ile ebeveynlere çocuklarının dijital alışkanlıklarını ve harcamalarını yönetebilecekleri etkin kontrol mekanizmaları sunulması hedeflenirken, hukuki muhataplık tesis edilerek kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve denetlenebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.