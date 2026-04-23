Osmangazi ilçesi Şehreküstü Meydanı’nda bir araya gelen taksiciler, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin anısına vatandaşlara lokma dağıttı. Etkinlik alanına, öğretmen ve öğrencileri temsilen asılan fotoğraf ise vatandaşların dikkatini çekti.



Duygusal anların yaşandığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bursa Taksiciler Grubu Başkanı Yunus Emre Aknal, yaşanan olayın tüm Türkiye’yi derinden sarstığını belirterek, "Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü saldırıda hayatını kaybeden kahraman öğretmenimiz Ayla Kara ve 8 öğrencimizi rahmetle anıyoruz. Bugün onların hayrına böyle bir etkinlik düzenledik. Onları her zaman hatırlayacağız" dedi.

Vatandaşlar da yapılan hayra destek vererek, hayatını kaybedenler için dua etti. Etkinlik, lokma dağıtımının ardından sona erdi.