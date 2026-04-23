Daha önce Dereköy İlkokulu ve Umurbey İlkokulu'nda yoğun ilgi gören proje, Orhangazi'de de öğrencilerin büyük heyecanı ve katılımıyla hayata geçirildi. Etkinlikte minik şefler, zeytini farklı tariflerle buluşturarak hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Programa; Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şanlıtürk, Orhangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Taşan, Orhangazi Atatürk İlkokulu Müdürü Behlül Koçcaz, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bayram, Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, Marmarabirlik Mali ve İdari İşler Direktörü Murat Kocaman ve Marmarabirlik Orhangazi Kooperatif Başkanı Hüseyin Sevdi katıldı.

Etkinliğin odağında yer alan Bursa gastronomisinin önemli isimlerinden Tuncay Şef, sınıf ortamında adeta bir mutfak kurgulayarak minik şeflerle birlikte zeytinli tarifler hazırladı. Uygulamalı anlatımıyla çocuklara rehberlik eden Tuncay Şef, tariflerin püf noktalarını paylaşırken öğrencilerin sürece aktif katılımı etkinliğe ayrı bir dinamizm kattı.

Programda konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda köklü bir kültürün parçası olduğuna dikkat çekerek, 'Gelecek nesillere zeytin sevgisini aşılamak, üretimin değerini anlatmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını küçük yaşta kazandırmak amacıyla bu projeyi sürdürüyoruz' dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin hazırladığı zeytinli tarifler büyük beğeni toplarken, minik şeflerin ortaya koyduğu çalışmalar etkinliğin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Marmarabirlik yetkilileri, projenin önümüzdeki dönemde farklı okullarda da devam edeceğini belirterek, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlarken yerli ürünlere yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.