Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından, eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Türkiye genelindeki tüm okulları kapsayacak “7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli” ile mevcut güvenlik sisteminin baştan aşağı yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Yeni modelin detayları, bakanlık bürokratlarının hazırlıkları doğrultusunda netleşmeye başlarken, sürece ilişkin talimatın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından verildiği belirtildi. Bakan Çiftçi, hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeleri tek tek kamuoyuyla paylaştı. İşte öne çıkan başlıklar…

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla geliştirilen “7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli” kapsamında, okul içi ve çevresine yönelik güvenlik önlemleri kapsamlı biçimde artırıldı. Yeni model çerçevesinde belirlenen uygulama adımları ise şu şekilde sıralanıyor;

Okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.

Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve muhtemel risklere müdahale edilecek

Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

Okullarda acil durumlara karşı bu eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.

7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli ile risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.

Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanının yer alacağı bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.