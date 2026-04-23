Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 106. yıl kutlama programı hava muhalefeti sebebiyle Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Salona okullardan gelen çocuklarla tıklım tıklım doldu.

Bursa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde kutlandı. Salonu dolduran öğrencilerin hep bir ağızdan söylediği İstiklal Marşı'nın ardından bir öğrencinin okuduğu şiir büyük beğeni topladı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise yaptığı konuşmada, şu cümlelere yer verdi;

'Sahip olduğunuz bu kıymetli mirası daha ileriye taşıyabilmeniz, bilgiyle donanmanızın yanı sıra milli ve manevi değerlerinize bağlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmenizle mümkündür. Öğretmenler, sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda değer inşa eden, istikamet çizen ve geleceği şekillendiren rehberlerdir. Eğitim sisteminin temel vizyonlarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece akademik başarıyı önceliklendirmemektedir. Öğrencilerimizi değer, erdem ve eylem temelli bir anlayışla yetiştirmeyi esas almaktadır. Bu büyük hedefin hayata geçirilmesinde en büyük sorumluluk siz kıymetli öğretmenlerimize aittir. Kıymetli velilerimiz, çocuklarımızın akademik gelişmelerinin yanı sıra ahlaki ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri siz değerli ailelerimizin göstereceği ilgi, rehberlik ve hassasiyetle doğrudan ilişkilidir.'

Konuşmanın ardından öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ay Yıldızlı Bayrağım' ile Başaran İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' adlı sahne gösterisi büyük bir beğeni ile takip edildi.