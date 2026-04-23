İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde konuşan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, 23 Nisan’ın milli iradenin ilan edildiği tarih olduğunu hatırlattı. İlçe Başkanı Şahin, “Bugün sadece bir bayramı kutlamıyoruz; tam bağımsızlık inancımızı ve halkın kendi kaderini tayin etme iradesini selamlıyoruz” dedi.

Çocukların Güvenliği İçin Manifesto

Şahin, Türkiye’de çocukların eşit, özgür ve güvende olmadığını vurguladı. Okullarda yaşanan saldırılar ve ihmallerin tabloyu ağırlaştırdığını belirterek, CHP’nin “Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu”nu açıkladı. Manifestoda; okullara silah girişinin engellenmesi, güvenlik görevlisi ve okul hemşiresi istihdamı, ücretsiz okul yemeği, rehber öğretmen desteği ve eşit eğitim imkanları gibi 23 maddelik çözüm önerisi yer aldı.

Çocukların Geleceğine Sahip Çıkma Sözü

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak önceliklerinin çocukların iyi olması, sağlıklı büyümesi ve nitelikli eğitimle geleceğe hazırlanması olduğunu belirtti. “Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir” diyerek açıklamasını tamamladı.