Bursa'da motosiklet ile trafiğe çıkan bir sürücü 3 kişi yolculuk yaptığı yetmezmiş gibi bir de arkadaşına yük taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Bursa'nın, merkez Osmangazi ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan İzmir Yolu Caddesi üzerinde 3 kişi motosiklete binerek trafiği tehlikeye düşürdü. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de yük taşıyan kişiler ekipmansız şekilde kilometrelerce ilerledi. O anlar trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.