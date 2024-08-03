Bursa'da taraftar grubunun attığı torpil az kalsın facia ile sonuçlanıyordu. Torpil sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Nilüfer ilçesi Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraftar grubu eğlence amaçlı torpil attı. Torpil otluk alanda patlayınca yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede otluk alana kısa sürede yayıldı. Taraftar otobüsü bölgeden hızla ayrılırken bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA