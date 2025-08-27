Yaşlı adamdan toplam değeri 5 milyon 145 bin lira olan döviz ve ziynet eşyalarını alan şüpheliler, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki M.K.’yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini "komiser" olarak tanıttı. "Gizli operasyon yapıldığı ve altın ile dövizlerinin tehlikede olduğu" yalanını söyleyen şüpheliler, yaşlı adamı yönlendirdi. Telefon rehberine "Hakan oğlum" olarak kaydettiği numara üzerinden sürekli irtibat kurdukları M.K.’ye, banka hesaplarındaki tüm paraları çekmesini ve evindeki ziynetleri hazırlamasını söylediler.

Bunun üzerine yaşlı adam, bankadan çektiği 22 bin Euro ve 66 bin Dolar ile birlikte 21 çeyrek altın, 10 Ata altın, 1 takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzük olmak üzere toplam değeri 5 milyon 145 bin lira olan döviz ve ziynet eşyalarını bir poşete koydu. Evinin yakınlarında bekleyen montlu ve maskeli şüpheli, yaşlı adama "Elma" kod adını söyleyince M.K. poşeti şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, poşeti teslim alan şüphelinin kameralara yakalanmamak için kapüşonlu mont giydiğini ve yüzünü tıbbi maske ile gizlediğini, takipten korunmak amacıyla caddelerde uzun süre yürüdüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerde olayın faillerinin Y.K. (35) ve T.İ. (20) isimli şahıslar olduğu belirlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemleri için Bursa’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

