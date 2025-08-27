İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, fındık bahçesine giderek hasat ile alakalı inceleme bulundu.

İncelemenin ardından konuşan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Şu an da Bahçekaya Köyü’nde fındık üreticimiz Hayati Nuri Arslan’ın bahçesindeyiz. Bildiğiniz üzere İnegöl’ümüz de 2400-2500 dekar alanda 11 köyde fındık üretimi yapılmakta. Bu yıl baktığımız zaman 750 ton civarında fındık üretimi gerçekleşti. Bütün ürünlerde olduğu gibi fındıkta da bu sene %70 civarında kaybımız söz konusu. Bütün ürünlerde gerçekten bu sene zarara uğramış durumdayız. Fındığın fiyatına gelince Toprak Mahsulleri Ofisi 180 TL taban fiyatını açıklamıştı ama o kaliteye göre de değişiyor. Bizim fındığımız burada çok güzel onun kalitesine göre, şu anda arkamızda gördüğünüz fındık kendine 220-230 TL civarında alıcı bulmakta. Bizim asıl söylemek istediğimiz şu an da bulunduğumuz coğrafyada, Uludağ’ın etekleri buradan Kuzey’e gittiğimiz zaman aramızda bir Bilecik var Sakarya ve Batı Karadeniz, iklimi aynı çok güzel fındık yetiştiriliyor buralarda. Bizim de alternatif ürünlere ihtiyacımız var. Devletin almış olduğu ürünlerden, fındığı kastediyorum. Bildiğiniz gibi fındık Doğu Karadeniz’den Batı Karadeniz’e Sakarya Kaynarca’ya kadar destekleme var. Onun haricinde fındığa destekleme yok. Biz de fındık desteklemelerinden yararlanmak istiyoruz. Eğer böyle bir destekten yararlanma söz konusu olursa zaten bizim buralarda 50.000 dekar bile fındık yetişir. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bunu da her fındık haşatında tekrarlayacağız. Umarım bizde bu desteklerden yararlanabiliriz." dedi.