Yapılan açıklamaya göre, son dönemde personel giderleri, akaryakıt, bakım ve yedek parça maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle ulaşım ücretlerinde güncelleme yapılması zorunlu hale geldi.

BURULAŞ tarafından yapılan duyuruda, özellikle personel giderlerindeki %55 oranındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve genel ekonomik koşulların oluşturduğu baskılar nedeniyle, maliyetlerde ciddi artış yaşandığı vurgulandı. Yapılan zamla birlikte, BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında tam bilet ücreti 26 TL’den 35 TL’ye yükseltildi. Öğrenci biletlerinde de artış yaşandı. Daha önce 6,5 TL olan öğrenci bilet ücreti, yeni düzenlemeyle 8,75 TL oldu.

Öte yandan, BURULAŞ, dijital BursaKart dönüşüm süreci kapsamında abonman kart uygulamasının tamamen kaldırıldığını da açıkladı. Mevcut haklarda süre dolana kadar kartlarda kullanıma devam edilebilecek.

'Gittiğin Kadar Öde' uygulamasında da fiyatlar güncellendi. 1-5 istasyon arası geçerli olan iade ücreti, 6,5 TL’den 8,5 TL’ye çıkarıldı.