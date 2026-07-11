İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Sema Uğurdağ’ın kızları Sümeyye Uğurdağ, Nebiye ve Mehmet Kılıç çiftinin oğulları Emre Kılıç ile dünyaevine girdi. Lider Düğün Salonu’nda düzenlenen törene siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.

Düğün töreninde eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Faruk Çelik’in yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Yöneticisi Harun Çelik, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve eski AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de yer aldı.