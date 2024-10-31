Elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde toplam 9.371 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.
- 1.190 araç/sürücüye hız ihlalinden,
- 148 sürücüye alkollü araç kullanmaktan,
- 1.465 araç/sürücüye emniyet kemeri takmamaktan,
- 411 motosiklet ve sürücüsüne kask kullanmamaktan,
- 415 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,
- 258 kamyona yasak saat uygulamasına uymamaktan,
- 443 araç/sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak veya kullandırmaktan,
- 104 araç/sürücüye drift, modifiye ve abartılı egzoz nedeniyle,
- 704 araç/sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,
- 1.450 araç/sürücüye yasak park yapmaktan,
- 753 araç/sürücüye trafik işaret levhaları ve yol işaretlerine uymamaktan ceza kesildi.
Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 2.030 ceza verilerek, toplamda 9.371 ihlale karşı işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ