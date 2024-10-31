Elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde toplam 9.371 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

1.190 araç/sürücüye hız ihlalinden,

araç/sürücüye hız ihlalinden, 148 sürücüye alkollü araç kullanmaktan,

sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1.465 araç/sürücüye emniyet kemeri takmamaktan,

araç/sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 411 motosiklet ve sürücüsüne kask kullanmamaktan,

motosiklet ve sürücüsüne kask kullanmamaktan, 415 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,

araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten, 258 kamyona yasak saat uygulamasına uymamaktan,

443 araç/sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak veya kullandırmaktan,

araç/sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak veya kullandırmaktan, 104 araç/sürücüye drift, modifiye ve abartılı egzoz nedeniyle,

araç/sürücüye drift, modifiye ve abartılı egzoz nedeniyle, 704 araç/sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

araç/sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 1.450 araç/sürücüye yasak park yapmaktan,

araç/sürücüye yasak park yapmaktan, 753 araç/sürücüye trafik işaret levhaları ve yol işaretlerine uymamaktan ceza kesildi.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 2.030 ceza verilerek, toplamda 9.371 ihlale karşı işlem yapıldığı bildirildi.