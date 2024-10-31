Elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde toplam 9.371 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. 

  • 1.190 araç/sürücüye hız ihlalinden,
  • 148 sürücüye alkollü araç kullanmaktan,
  • 1.465 araç/sürücüye emniyet kemeri takmamaktan,
  • 411 motosiklet ve sürücüsüne kask kullanmamaktan,
  • 415 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,
  • 258 kamyona yasak saat uygulamasına uymamaktan,

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  • 443 araç/sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak veya kullandırmaktan,
  • 104 araç/sürücüye drift, modifiye ve abartılı egzoz nedeniyle,
  • 704 araç/sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,
  • 1.450 araç/sürücüye yasak park yapmaktan,
  • 753 araç/sürücüye trafik işaret levhaları ve yol işaretlerine uymamaktan ceza kesildi.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 2.030 ceza verilerek, toplamda 9.371 ihlale karşı işlem yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ