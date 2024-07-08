Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile gece kartalları, Selçuk Mahallesinde durumundan şüphelendiği 7 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin teker teker sorgulamaları yapıldı. Sorgularının ardından alınan izinlerin doğrultusunda şüphelilere ait olan eve polis operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 32 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 1 adet 65 santimetre boyunca Hint keneviri ve tabanca ile mermi ele geçirdi. 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alınarak İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA