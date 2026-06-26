

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Okulu gezerek öğrencilerin karnelerini inceleyen Bakan Tekin, çocuklarla sohbet ederek tebriklerini iletti. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise 2025-2026 eğitim ve öğretim yılını değerlendiren Tekin, öğretmenlere de teşekkür etti.



"Öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum"

Öğretmenlerin emeklerine değinerek onlara teşekkürlerini sunan Bakan Tekin, "Bu eğitim öğretim yılında da fedakarlıklarıyla, örnek davranışlarıyla, çocuklarımıza aşıladıkları ülke ve millet sevgisi konusundaki çabalarıyla koskoca bir eğitim öğretim yılında çocuklarımıza hem annelik, hem babalık, ablalık yapan öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah hep birlikte ülkemiz için, milletimiz için yararlı yepyeni bir kuşağı yetiştireceğiz" dedi.



"Toplam 18 milyona yakın öğrencimiz var"

Katıldığı programda öğrenci sayısına değinen Bakan Tekin, "Toplam 18 milyona yakın öğrencimiz var. Net rakamı da söyleyeyim. 17 milyon 583 bin 252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1 milyon 224 bin 135 kardeşimiz bu yıl itibarıyla ortaokullardan mezun olarak geçtiğimiz haftalarda yaptığımız LGS sınavına katıldı ve ortaöğretim kurumlarına devam edecekler. Ortaöğretimden ise 1 milyon 150 bin 911 öğrencimiz bu yıl itibarıyla mezun olmuş olacak. Onlara da yükseköğretim hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah YKS sınavında da Allah gönüllerine göre verir diyelim. Bu yıl eğitim kurumlarımıza okul öncesi ve ilkokula kayıt planladığımız yeni kayıt sayısı 1 milyon 321 bin 24. Bu da bizim için önemli, çağ nüfusu açısından da önemli bir gösterge" şeklinde konuştu.



"10 Temmuz'da LGS sonuçlarını açıklayacağız"

LGS sonuçlarının açıklanma tarihine değinen Bakan Tekin, "10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl yapay zeka destekli bir tercih robotu oluşturduk. Elektronik ortamda LGS sınavında çocuklarımızın aldığı puanlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlara sahip olduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak verildiği bir tercih robotuyla çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. Sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos'ta ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.



"1 milyon 216 bin 379 öğretmen arkadaşımızla hizmet vermeye çaba sarf ettik"

Öğretmenlerin emeğinden ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin devam edeceğinden bahseden Tekin, "Biz Milli Eğitim camiası, Maarif ailesi olarak toplam 1 milyon 216 bin 379 öğretmen arkadaşımızla çocuklarımıza bu hizmeti vermeye çaba sarf ettik. Bu öğretmenlerimizden 1 milyon 69 bin 826'sı resmi eğitim kurumlarımızda, diğerleri ise özel öğretim kurumlarımızda öğretmenlik yapan arkadaşlarımız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamasıyla ilgili ikinci eğitim öğretim yılını tamamladık. Önümüzdeki yıl her kademenin üçüncü sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Okul öncesi ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim öğretim hayatımızda devam edecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklarımız için bazı etkinlikler yaptık"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların kişisel gelişimini artıracak çalışmalar yapıldığını vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, "Bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklarımızın farkındalıklarını artıracak bazı etkinlikler yaptık. Eğitim öğretim yılına Yeşil Vatan, çevre sevgisi ve çevreye duyarlılık temasıyla başlamıştık. İkinci yarıyıla ise bayrak sevgisi ve bayrağın anlamı üzerine yaptığımız etkinliklerle başladık. Hemen ardından Ramazan ayında 'Maarifin Kalbinde Ramazan' mottosuyla okullarımızda çocuklarımızın merhameti, yardımlaşmayı ve dayanışmayı içselleştirdiği bir dizi etkinlik başlattık. Ardından Nisan ayında, 23 Nisan'ı barındırdığı için 'Maarifin Kalbinde Çocuk' mottosuyla ulusal egemenlik, çocuk demokrasisi ve çocuk hakları gibi konularda eğitim öğretim kurumlarımızda farkındalık eğitimleri yaptık" ifadelerini kullandı.



"Dilim adıyla bir uygulama başlattık"

Çocukların dil öğrenme sürecine katkı sağlamak için yeni bir uygulamanın başlatıldığını dile getiren Yusuf Tekin, "Yıl boyunca Bakanlığımız yapay zeka uygulamalarını okul güvenliğinden sınav ölçme ve değerlendirme çalışmalarına, kademeler arası geçiş sınavlarından bakanlık yönetim sistemine kadar her alanda kullanarak velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmeye çaba sarf ettik. En son geçtiğimiz hafta çocuklarımızın ve gençlerimizin yabancı dil konusundaki süreçlerine yardımcı olmak üzere 'Dilim' adıyla bir uygulama başlattık. Dilim şu an için iki dil üzerine kurgulandı. Birincisi Türkiye'deki yabancılara ve gurbetçilerimizin çocuklarına Türkçe öğretmek, ikincisi ise İngilizce öğretmek üzere hazırlandı. An itibarıyla 150 binden fazla kullanıcı bu uygulamayı indirmiş oldu" dedi.

(SB-BÇY)

Kaynak: İHA