Güney Amerika ülkesi Venezuela’da çarşamba günü meydana gelen ve ülkenin kuzeyi ile merkezini 39 saniye arayla sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 235’e yükseldi.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ölü sayısına ilişkin son bilançoyu paylaştı. Daha önce Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, depremlerde en az 188 kişinin hayatını kaybettiğini, 1500 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Depremlerden en fazla etkilenen bölgelerin başında La Guaira eyaleti geldi. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, bölgede 70 binden fazla ailenin depremden etkilendiğini belirterek, “Sizi yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Afetin ardından Almanya ve ABD’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke Venezuela’ya yardım göndermek için harekete geçti.

Venezuela’da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye de bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekipleri göndermek üzere çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında bölgeye Türkiye’nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak olan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanıyor.

Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat (Türkiye saati ile) 01.04’te 7,2 ve 01.05’te 7,5 büyüklüğünde arka arkaya 2 depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmıştır.

Genel Kurmay Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla; İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 adet donanımlı arama-kurtarma aracının Venezuela’nın deprem yaşanan bölgesine gönderilmesi planlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A-400M tipi askeri uçak ile İnsani Yardım Tugayından ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi planlamıştır.

Her iki uçağın da bugün (26 Haziran, Cuma) saat 11.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkarılması planlanmaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela’daki Türk Büyükelçiliğimiz ile irtibat halinde gelişmeler takip edilmektedir."