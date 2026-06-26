Alman otomotiv devi Volkswagen’in, tarihindeki en büyük yeniden yapılanma süreçlerinden birine hazırlandığı öne sürüldü.

Manager Magazin’in şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CEO Oliver Blume tarafından hazırlanan plan kapsamında 100 bini aşkın çalışanın işten çıkarılması ve dört fabrikanın kapatılması değerlendiriliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 657 bin kişiye istihdam sağlayan Volkswagen Grubu, daha önce 2030 yılına kadar 50 bin kişilik iş gücü azaltımı hedeflediğini duyurmuştu. Ancak son iddialar, şirkette planlanan küçülmenin bu rakamın çok daha üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

Blume’un yeniden yapılandırma planını yönetim kuruluna sunduğu belirtilirken, kaynaklar belgede kesin sayısal hedeflere yer verilmediğini, bunun muhtemel ek düzenlemelere esneklik sağlamak için tercih edildiğini aktarıyor

Plan kapsamında yalnızca işten çıkarmalar değil, üretim ağı da yeniden şekillendirilecek. Buna göre Hanover, Zwickau ve Emden’deki tesisler ile Audi’nin Baden-Württemberg’de bulunan Neckarsulm fabrikası etkilenebilecek. Söz konusu tesislerde mevcut modellerin üretim döngüsü sona erdiğinde faaliyetlerin durdurulması planlanıyor.

Öte yandan bu ölçekte bir istihdam azaltımının iş hukuku ve toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor. Volkswagen’de çalışanlar için geçerli iş güvencesi anlaşması 2030’a, Audi’de ise 2033’e kadar yürürlükte bulunuyor.

İddialara göre yeniden yapılanma sadece istihdam ve üretimle sınırlı değil. Grup içinde organizasyon yapısının da değişmesi, Volkswagen markası ile parça üretim biriminin ayrı şirketlere dönüştürülmesi seçeneği değerlendiriliyor. Bu adımın, ilerleyen dönemde muhtemel halka arz veya sermaye piyasalarından finansman sağlama süreçlerinin önünü açabileceği ifade ediliyor.

SENDİKA VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN "TÜM GÜCÜMÜZLE ENGELLEYECEĞİZ" MESAJI

Söz konusu iddiaların ardından işçi temsilcileri ortak bir cephe oluşturarak yönetimin planına karşı olduklarını açıkladı. IG Metall Sendikası ile Volkswagen İş Konseyi tarafından yapılan ortak açıklamada, sızan planlar "sorumsuz tehditler" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Çalışanların haklarına, Volkswagen Yasası'na, ortak yönetim ilkelerine ve üretim tesislerimize yönelik bu saldırıları elimizdeki tüm imkanlarla engelleyeceğiz." ifadesine yer verildi. İşçi temsilcileri, yönetimin "kör bir aktivizm" yerine, rekabetçi ürünler, yeni teknolojiler ve istihdam güvenliğine odaklanması gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan, gelişmeler üzerine Volkswagen sözcüsü yaptığı açıklamada, tasarruf planlarının detaylarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Gündemdeki konular ilgili kurullarda tartışılmakta ve onaylanmaktadır. Bu süreci önceden etkilemek istemiyoruz." dedi. Sözcü, yönetimin şirketi daha verimli hale getirmek ve teknolojik sinerjiyi kullanmak adına şirketin geleceğine yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştıklarını teyit etti.