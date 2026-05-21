Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 355 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Şüpheli bir şahsın iş yerinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.