Orhangazi-İznik yolunda meydana gelen trafik kazası, virajı alamayan bir otomobilin karşı yönden gelen iki otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, toplamda 4 kişi yaralandı.

Olay, İznik ilçesi Çakırca Mahallesi Orhangazi-İznik yolunda gerçekleşti. 16 AIY 676 plakalı otomobili kullanan Ramazan B., direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve bu nedenle Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru seyreden Hüseyin H. idaresindeki 34 CEC 095 plakalı otomobil ile Hamza H. idaresindeki 41 VL 227 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucunda araçlarda bulunan sürücü Ramazan B. ve Hüseyin H. ile yolcu konumunda bulunan Necile E. ve Mukadder H. yaralandı. Yaralılar, hemen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.