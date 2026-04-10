Edinilen bilgiye göre, olay Karacabey deki Canbolu köprüsünün altında yolun karşı şeridine geçmek için kullanılan alternatif yolda meydana geldi.

İddiaya göre 60 yaşlarındaki bir adam aracıyla birlikte karşı yola geçmek için köprü altındaki yolu kullandı. Ancak yağmur sebebiyle seviyesi ve debisi artan Canbolu deresi biranda aracı sürükledi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevkedildi. Halen derece aracı arama faaliyetlerinin devam ettiği, aracı çıkarmak için polis dalgıçların suya girecekleri bildirildi.