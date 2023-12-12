İznik'te, Tacir Mahallesi'nde 71 yaşındaki Sabri K.'nın evinde yangın çıktı. Olay, oturma odasındaki bir prizden yükselen dumanlarla başladı. Sabri K., hızla yayılan dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazöz, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.

Alevlerin kısa sürede yerini almasını engelleyen müdahale sayesinde, yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, potansiyel bir facia önlenmiş oldu.