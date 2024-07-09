Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, 13 farklı branşta binlerce çocuğun katıldığı eğitimlerle sürüyor.

Bursa’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okullarında çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyespor işbirliği ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarında binlerce çocuk, spora ilk adımı atmanın heyecanını yaşıyor. 24 Haziran’da başlayan Yaz Spor Okullarına katılan çocuklar bir yandan spor yaparken, diğer yandan tatillerini keyifle geçirme imkanı buluyor. Bu yıl da 4-16 yaş aralığındaki çocuklar yüzme, cimnastik, voleybol, okçuluk, karate, kort tenisi, masa tenisi, taekwondo, satranç, güreş, basketbol, boks ve judo olmak üzere 13 farklı branşta eğitim alıyor. Alanında tecrübeli antrenörler eşliğinde verilen eğitimler, 4 spor kompleksi, 5 spor tesisi ve 5 yüzme havuzunda sürdürülüyor. Yaz Spor Okulları, 3’er haftalık 4 dönem halinde pazartesi-çarşamba ve cuma ya da salı-perşembe-cumartesi şeklinde gerçekleştiriliyor. İkinci dönem 15 Temmuz-3 Ağustos, üçüncü dönem ise 5-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Bülten