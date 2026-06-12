Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen yetişkin fitness ve yüzme kursları için yaz dönemi kayıtları başladı. 16 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek eğitim programları, uzman antrenörler eşliğinde belediyenin spor tesislerinde ücretsiz olarak verilecek.

Kağıthane Belediyesi, sağlıklı ve aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen kurslar kapsamında yetişkinler için fitness ve yüzme kursları kayıtlarını almaya başladı. Katılımcılar, fiziksel gelişimlerini destekleme ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanma fırsatı bulacak. Modern ekipmanlarla donatılmış spor salonları ve yüzme havuzlarında gerçekleştirilecek eğitimler, vatandaşların sporla iç içe bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak.

Yetişkin fitness ve yüzme kursları; Yahya Kemal Spor Kompleksi, Hamidiye Spor Kompleksi, Şirintepe Spor Merkezi, Talatpaşa Spor Merkezi, Çeliktepe Spor Merkezi ve Hürriyet Hasan Cevahir Spor Merkezi'nde düzenlenecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını 'Kalbimiz Kağıthane' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

'Sporu hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporu hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirterek, 'Her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmesi için ilçemizdeki tesislerimizi en verimli şekilde kullanıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla spor yatırımlarımıza ve eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Fitness ve yüzme kurslarımıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.