Bursa'da 7'den 70'e herkesin sporla buluşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları'nda çocukları ağırlamaya hazırlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara spor sevgisi aşılamak, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağlamak için düzenlediği Yaz Spor Okulları, her dönemi 3'er hafta olmak üzere 3 dönem halinde gerçekleşecek. Kayıt sürecinin 15 Haziran Pazartesi günü başlayacağı Yaz Spor Okullarında ilk dönem 29 Haziran-17 Temmuz, ikinci dönem 20 Temmuz-8 Ağustos, üçüncü dönem ise 10 Ağustos-29 Ağustos arasında gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyespor iş birliği ile hayata geçirilen Yaz Spor Okulları'nda 4-16 yaş arasındaki çocuklar; yüzme, taekwondo, voleybol, kort tenisi, satranç, masa tenisi, cimnastik, karete, güreş, basketbol, okçuluk ve judo alanlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin modern tesislerinde spor yapma imkânı bulacak. Başvuru süreci ve eğitim merkezleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler https://www.bbbgenclikkulubu.com/etkinlik/yaz-spor-okullari-basliyor adresini ziyaret edebilir.

Çocukların Yaz Spor Okulları'nda tatil süreçlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçireceklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Her yaştan insanın sporla buluştuğu, özellikle çocukların ve gençlerin sporla büyüdüğü bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi. Sağlıklı nesillerin sağlıklı geleceğin teminatı olacağını belirten Başkan Vekili Biba, ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını Yaz Spor Okulları'na gönderebileceğini ifade etti.