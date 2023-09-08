Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda, yemeğin geciktiği iddiasıyla 3 kişi, garsona saldırdı. Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik yakınlarındaki bir dinlenme tesisi içerisinde gerçekleşti. Dinlenme tesisinde yemek siparişi veren 3 kişi, siparişlerinin geciktiğini öne sürerek garson Murat Tepe (24) ile sözlü bir tartışma yaşadılar. Tartışma bir süre devam ettikten sonra grup, fiziksel şiddet kullanarak Murat Tepe'ye saldırdı. Tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayı gören diğer müşteriler ve tesis çalışanları araya girerek kavgayı sonlandırdılar. Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Ancak, saldırı sonucu başından yaralanan garson Murat Tepe ise yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Murat Tepe'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve daha sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Tepe'nin alnına dikiş atıldı.

Olayın ardından Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldılar. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ancak, şüphelilere denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı uygulanarak serbest bırakıldılar.