CHP Eski İlçe Başkanı Necmi Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi yoğun katılımla İshakpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

CHP’nin ağır toplarından bir dönem CHP ilçe başkanlığı görevinde de bulunan Necmi Demir 29 Ağustos'ta kalp rahatsızlığı sonrası ameliyata alınmıştı. İstanbul’da Okan Üniversitesine ait hastanede ameliyata alınan Demir, ameliyat sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Yücel Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

1977 yılında İnegöl'de CHP Belediye Meclis Üyeliği yapan Necmi Demir, akabinde SHP İnegöl ilçe başkanlığı da yaptı. Daha sonra CHP de çeşitli zamanlarda 4 dönem ilçe başkanlığı görevini yürüttü.

Demir’in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip İshakpaşa Camiinden kaldırılarak, Orhaniye mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, CHP Bursa Miiletvekilleri, Oda ve dernek başkanları, Siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak Necmi Demir’e Allah’tan rahmet Demir ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Öznur Dede