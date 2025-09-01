

Bursa Bölge Adliyesi'nde 2025-2026 adli yılı için çelenk töreni gerçekleştirildi. Çelenk sunulmasıyla başlayan törende; saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Dr Mesut Bilen, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Bursa Bölge Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar, kamu kurumlarının müdürleri, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Program adliye içinde düzenlenen kokteylle sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN