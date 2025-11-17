

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.

Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye hızlı başlayan Nilüfer Belediyespor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Baştan sona kontrolü elinde tutan Bursa temsilcisi, ilk seti 25-22 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 kazanmayı bilen Nilüfer Belediyespor, skoru 2-0'a getirdi.

Son sette rakibine şans tanımayan Nilüfer Belediyespor, bu seti de 25-14'lük skorla alarak maçı toplamda 3-0 kazandı.

Bu galibiyetle ligdeki puanını 9'a yükselten Bursa temsilcisi, ligin 6. haftasında, 20 Kasım Perşembe günü, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

Kaynak: BÜLTEN