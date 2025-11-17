Mobilya sanayinde devam eden Büyükşehir Belediyesi içme suyu hattı çalışmalarının önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Ayhan, ancak süreci çok uzadığını aktardı.

Özcan Ayhan yaptığı açıklamada; “Öncelikle emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmanbey caddesinden Ertuğrulgazi caddesine kadar başlayan sanayide 3 ayı geçen içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları iş yerleri bağlantıları ile devam ediyor. Mobilya sanayimizin durumu içler acısı… Bütün sokaklar çukur, işyerlerine zor giriliyor. Müşterilerimiz aralıklara hiç girmiyor, buraları iş yerleri. Yetkililer ile görüşmemde şimdiye kadar yama çalışmaları başlayacaktı. Havaların müsait olduğu bu günlerde çalışmaların bir an önce başlamasını talep ediyorum. Üyelerimiz devamlı telefon açarak yolları söylüyorlar, şikayetlerini bildiriyorlar. Çalışmalar bu ay sonuna kadar bitirilmeli” dedi.