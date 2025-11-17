

Sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde kilometrelerce yükselen sanayi dumanları, tepkiye yol açtı. CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, yetkilileri derhal denetime davet ederek halk sağlığını koruyacak adımların gecikmeden atılması gerektiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'da yapılan hava ölçümlerinin zaten kritik seviyelerde olduğunu hatırlatarak "Ankara'ya giderken kilometrelerce sanayi bacalarından çıkan dumanları gördük. Filtrelerin çalıştırılmadığı çok açık. Sanayinin doğayı ve insan yaşamını nasıl tehdit ettiğini çıplak gözle görmek mümkün. Kestel Barakfakih ve Gürsu hattı tamamen duman altında kalmış durumda. Bir an önce gerekli denetimlerin yapılmasını ve Bursalıların sağlığının korunmasını talep ediyoruz" dedi.





"Barakfakih duman altında"

Milletvekili Hasan Öztürk ise bölgedeki manzaranın tehlikenin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek "Ankara yolunda ilerlerken Barakfakih'in sabah saatlerinde tamamen duman altında olduğunu gördük. Filtrelerin çalıştırılmadığı çok net. Bacalardan çıkan yoğun duman Barakfakih'in üzerine çökmüş durumda. Bu ölçümlerin ilgili Bakanlık, meslek odaları ve sanayi odaları tarafından derhal yapılması gerekiyor. Bu duman yaşamı tehdit eden bir noktaya ulaşmış durumda" diye konuştu. Vekiller, Bursa'da sanayi kaynaklı hava kirliliğinin her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek, yetkilileri acilen harekete geçmeye davet etti.