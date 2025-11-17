Saat 12.03 itibarıyla açıklanan verilere göre gram altın 5.716,74 TL’den alınırken 5.785,03 TL’den satılıyor.

22 ayar bilezik 5.226,90 TL alış ve 5.459,89 TL satış seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altının satış fiyatı 4.249,40 TL’ye kadar çekilmiş durumda. Çeyrek altın ise 9.366 TL alış ve 9.436 TL satış fiyatıyla piyasada yer alırken, eski çeyrek 9.337 TL’den alınıp 9.396 TL’den satılıyor. Yarım altın 18.732 TL’den alıcı buluyor, satış fiyatı ise 18.861 TL seviyesinde. Tam altın da piyasada 37.349 TL alış ve 37.601 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.