Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla başlattığı Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları serisi, ‘Etkili İletişim’ temasıyla devam ediyor. Alanında uzman radyo programcıları ve TV spikerleri, etkili iletişimin püf noktalarını katılımcılarla paylaşacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları serisinin dördüncüsü “Etkili İletişim” teması ile gerçekleştirilecek.

Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi’nde 10 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da yapılacak söyleşi programına TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Turkuaz Radyo Programcısı Hop Dedik Ayhan, Radyo D Programcısı Hilal Özgani ve Number One FM Programcısı Kadir Çetin konuk olacak.

Katılımcılarla interaktif söyleşi formatında gerçekleştirilecek programda alanında uzman isimler, ‘Jest ve mimikler neler anlatır karşımızdakilere?’, ‘Türkçe neden yazıldığı gibi okunmaz?’ ve ‘Topluluk önünde konuşurken neden heyecanlanıyoruz?’ sorularına yanıt verecek ve etkili iletişimin püf noktalarını anlatacak.