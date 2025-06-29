İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZMAR marketlerinin altıncı şubesini Bornova Doğanlar’da açtı; ekonomik koşullarda vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli ürün sunan market, yoğun ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağır ekonomik koşullarda vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği İZMAR marketlerinin altıncı şubesini Bornova Doğanlar’da hizmete açtı.

İzmirlileri uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir ürünlerle buluşturan İZMAR, semt sakinlerinin bütçesine katkı sağlıyor. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, İZTARIM Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Yeter, İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt ve çok sayıda İzmirli katıldı.

“EKONOMİ TOPLUMUN HER ALANINI ETKİLİYOR”

Açılışta konuşan Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, ekonomik koşulların toplumsal yaşamı etkilediğini vurgulayarak, “İZMAR’lar, TANSAŞ ruhunu yeniden canlandırarak temel ihtiyaçları uygun fiyatlarla sunuyor. İzmirlilerden gelen olumlu tepkilerle şube sayısını artıracağız. Vatandaşlarımız memnun, bizler de mutluyuz,” dedi.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Doğanlar şubesinden alışveriş yapan Zekiye Ayan, “Belediyenin işletmeleri her zaman temiz ve güvenilir. Fiyatlar uygun, her yere İZMAR istiyoruz,” derken, emekli Hacı Kasım Özdemir, “Bu market bir ihtiyaçtı. Peynir, tereyağı gibi ürünleri uygun fiyata bulamıyorduk. Emeklilerin durumu düşünülmeli,” diye konuştu. Oya Topuzoğlu ise, “Ürünler taze ve kaliteli, fiyatlar çok uygun. Zeytinyağı ve kasap ürünleri harika” dedi.

HEDEF 20 ŞUBE

İZTARIM A.Ş. tarafından işletilen İZMAR’lar, Bornova Çamdibi, Karşıyaka Girne, Karabağlar Bozyaka, Gaziemir ve Menemen Ulukent’in ardından Doğanlar’la 6 şubeye ulaştı. İlk etapta 20 şubeye ulaşmayı hedefleyen İZMAR, Kemeraltı Balıkçılar, Bornova Özkanlar ve Erzene, Bayraklı Org. Nafiz Gürman’da yeni şubeler için çalışmalarını sürdürüyor. Marketlerde süt, et, ekmek, zeytinyağı, Şaşal Su gibi belediye ürünleri ile kooperatiflerden alınan temel ihtiyaç ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor.

İZMAR’DA FİYATLAR

İZMAR mağazalarında 1,5 kg yoğurt 60 TL, 1 kg tereyağı 325 TL, 1 kg dana kıyma 575 TL, 5 lt ayçiçek yağı 380 TL, 1 kg tam yağlı peynir 195 TL, 30’lu yumurta 115 TL, 5 kg toz şeker 195 TL, 1 kg çay 150 TL, 5 lt Şaşal Su 20 TL, 16’lı tuvalet kağıdı 80 TL gibi uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İZMAR, İzmirlilere ekonomik ve güvenilir alışveriş imkanı sunmaya devam edecek.