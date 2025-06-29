Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri Kemalpaşa Nazarköy’de “Yaza Merhaba” etkinliğinde buluştu.İZMİR (İGFA) - Geleneksel nazar boncuğunun merkezi Nazarköy’de üyeler arası iletişimi güçlendirmek üzere bir araya geldiklerini dile getiren EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, İzmir basınında branş dernekleri arasında, 175 üyeyle ilk sırada yer aldıklarını belirtirken, üyeler arasında dayanışmayı önemsediklerini vurguladı.

EMD İzmir Şubesi üyelerinin İzmir ekonomisindeki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşırken yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Demircan, "Gündem yoğunluğuna tatlı bir mola vererek, iş hayatının stresinden uzak bir zaman diliminde birlikte olma fırsatı yakaladık. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz projelerle ilgili üyelerimizle istişare olanağı bulduk. Üyelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

EMD İzmir Şubesi’nin “Yaza Merhaba” etkinliğine; EMD İzmir Şubesi üyeleri aileleriyle birlikte katıldı.